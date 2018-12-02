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Олег Винник прокомментировал свое звание "Певца года"

Олег Винник был назван "Певцом года" на церемонии M1 Music Awards 2018

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:37
Олег Винник. Фото: instagram/olegg.vynnyk
Олег Винник. Фото: instagram/olegg.vynnyk

На состоявшейся в столичном Дворце спорта церемонии музыкальной премии M1 Music Awards 2018, как всегда собравшей самых ярких представителей украинского шоу-бизнеса, титул "Певца года" получил Олег Винник.

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Олег Винник
Фото: instagram/olegg.vynnyk

На утро объект вожделения половины женского населения страны прокомментировал свою победу в Instagram.

"Спасибо, Украина. Спасибо, M1 Music Awards. Неожиданно приятно", – написал Олег Винник.

Также он выложил несколько снимков, на которых запечатлен на сцене во время получения статуэтки. Куда Олег надел белую рубашку, красный пиджак, и простые джинсы и кеды.

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Олег Винник
Фото: instagram/olegg.vynnyk

Напомним, что "Певицей года" была названа Настя Каменских, надевшая по такому случаю эффектный черно-золотой наряд.

В не менее ярком образе на красную дорожку вышла Тина Кароль, чей фан-клуб также был отмечен статуэткой. Звезда надела нежно-бирюзовое платье на тонких бретельках в бельевом стиле. В области декольте его украшало красное кружево, а на ногах Кароль были ярко-красные босоножки с открытым носком.

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Источник: "Сегодня"
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