Олег Винник прошел тест на детекторе лжи: неизвестные подробности жизни певца

Новогоднее ток-шоу "Говорить Україна" раскроет подробности жизни Олега Винника

Олег Винник Фото: пресс-служба

В эксклюзивном новогоднем выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" 27 декабря в 19:50, расскажут неизвестные подробности жизни певца Олега Винника. В студии появятся люди, которые знали его еще до бешеной популярности, а сам певец пройдет тест на детекторе лжи.

Олег Винник переезжает в Германию. Подробности в сюжете:

Накануне Нового года студию "Говорить Україна" посетили друзья певца Олега Винника, которые раскрыли неизвестные факты его биографии. В выпуске "Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор", учительница артиста и его друзья рассказали, каким он был в юные годы.

"В старших классах, по рассказам очевидцев, Олег поспорил с одноклассниками, что выпрыгнет из окна второго этажа. Он выпрыгнул – выиграл спор, получил пять шоколадок. Доказал – сдержал слово", – делится знакомая семьи Олега Винника.

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"Часто после школы Олег бежал не домой, а в дом культуры, где играл на гитаре. Сам занимался музыкой, иногда садился на пенек и играл, сочинял мелодии, а люди приходили его послушать", – вспоминает женщина.

Учительница певца, которая преподавала у него физику, была убеждений, что его ждет успех в технической сфере.

Олег Винник прошел тест на детекторе лжи Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Олег физикой интересовался, особенно техникой, когда мы изучали механическое движение. Мне показалось, он мечтал иметь мотоцикл, но мама его была мудрой женщиной, поэтому вместо мотоцикла купила ему гитару. Мама волновалась, чтобы Олег не вырос хулиганом или бандитом, а хотела, чтобы он был хорошим, честным, добрым человеком. Мама часто приходила в школу, дабы узнать, как у Олега дела. Он был хорошим учеником, активным на уроках, спокойным, застенчивым, но пользовался авторитетом среди одноклассников. Думала, что он после окончания школы вступит в радио-технический институт, но он выбрал другой путь. Я рада за него, ведь являюсь поклонницей его песен и очень горжусь им", – говорит учительница Олега Винника.

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Преподавательница певца рассказала, что Олег начал работать в 15 лет. Тогда на летних каникулах будущий певец помогал в колхозе убирать солому.

В студии "Говорить Україна" Олег Винник впервые пройдет детектор лжи, где ответит на волнующие миллионы его поклонников вопрос, а близкие люди поделятся неожиданными фактами из жизни артиста, какие раньше никто не знал.

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на телеканале "Украина" по будням в 19:50.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, где будет встречать Новый год.

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