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Олег Винник провел уникальный концерт в дополненной реальности на "Олимпийском": яркие фото

Сегодня, 12:43

Трибуны и фан-зону стадиона заполнили цифровые зрители

31 июля на НСК "Олимпийский" Олег Винник провел уникальный концерт: в честь своего дня рождения (артисту исполнилось 47 лет) он исполнил любимые хиты поклонников. Из-за пандемии коронавируса сейчас многие артисты не могут полноценно выступить перед публикой. Но Олег нашел решение – провести уникальное шоу с элементами дополненной реальности.

В создании концерта использовали технологии VR и AR, а за всем, что происходило на сцене зрители наблюдали онлайн. Таким образом музыкально-интерактивное событие объединило реальное с виртуальным. Масштабная сцена длиной 54 метра, мощные свет и звук, живое исполнение любимых хитов в сочетании с разнообразием анимированных цифровых объектов в 3D – все это было на концерте Винника на "Олимпийском".

Концерт Олега Винника
Фото: пресс-служба
Концерт Олега Винника
Фото: пресс-служба
Концерт Олега Винника
Фото: пресс-служба
Концерт Олега Винника
Фото: пресс-служба
Концерт Олега Винника
Фото: пресс-служба
Концерт Олега Винника
Фото: пресс-служба
Концерт Олега Винника
Фото: пресс-служба
Концерт Олега Винника
Фото: пресс-служба
Концерт Олега Винника
Фото: пресс-служба
Концерт Олега Винника
Фото: пресс-служба
Концерт Олега Винника
Фото: пресс-служба
Концерт Олега Винника
Фото: пресс-служба
Концерт Олега Винника
Фото: пресс-служба
Концерт Олега Винника
Фото: пресс-служба
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Интересно, что каждая песня сопровождалась уникальным визуальным оформлением и спецэффектами. К примеру, в начале концерта Олег Винник "виртуально" спустился в метро, в которое превратились коридоры НСК по пути музыканта к сцену. Исполняя всеми любимую "Вовчицю", артист "достал" с неба луну. Фан-зону и трибуны полностью заполнили цифровые зрители. Провел концерт известный телеведущий и шоумен Юрий Горбунов.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

Каждый желающий смог попасть в гримерку Олега, сделать совместное селфи и лично вручить цветы музыканту.

"Наконец это произошло! Все, над чем работали несколько месяцев, о чем переживали и чем гордимся! Первое стадионное шоу в дополненной реальности на НСК "Олимпийский" – уже история, которую создали десятки тысяч людей: лучшие специалисты Украины в различных отраслях и, конечно, мои зрители. Работать на пустом стадионе – слишком сложно, но я чувствовал их энергию и любовь по ту сторону экранов", – отметил Олег Винник.

Напомним, Олег Винник рассказал, какие мужчины приходят к нему на концерты.

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