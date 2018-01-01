Олег Винник раскрыл секреты концертной программы

В новом туре артист подарит "рецепт добра"

Олег Винник. Фото: пресс-служба

20 мая стартует большой стадионный тур феномена украинской сцены Олега Винника. Первым новую программу "Ты в курсе" услышат жители Чернигова. Затем певец даст сольные концерты в Харькове, Днепре, Тернополе, Ужгороде, Львове и еще 25 городах.

В нынешнем году сет-лист исполнителя насчитывает порядка 28 композиций. Преимущественно это песни из двух новых альбомов, которые Винник также планирует презентовать в рамках турне.

Среди свежих треков – веселая "танцевалка", написанная музыкантом 3 года назад, "Дари добро". У этой песни есть второе негласное название "Рецепт добра". И если слушатель будет очень внимательным, сможет заметить, что композиция является "продолжением" знаменитого хита Олега Винника "Счастье".

Олег Винник Фото: пресс-служба

"Люди все время находятся в поисках счастья вместо того, чтобы найти его в себе и быть благодарным Богу за то, что ты имеешь. Забывают говорить "спасибо" и дарить окружающим добро. Мне хотелось об этом рассказать, предложить реальный "рецепт добра". И вот пришло время для такого "блюда", – отмечает артист.

Всеукраинский тур Олега Винника охватит крупнейшие концертные площадки, а также более десяти стадионов страны. В частности, певец выступит на самых современных, одних из новейших в Европе стадионах "Арена Львов" и "Черноморец". Завершится турне 7 ноября грандиозным концертом в столичном Дворце спорта.

Олег Винник Фото: пресс-служба

Ранее Олег Винник признался, что это не его натуральный цвет волос.

Также хит Олега Винника перепели на мотивы семи стран мира.

Почему Олег Винник недоволен своим телом – смотрите видео: