Олег Винник рассекретил название концертной программы 2020

Артист №1 готовит громкую премьеру

Олег Винник Фото: пресс-служба

Ровно 10 дней отделяет поклонников Олега Винника, признавшегося, как он относится к популярности, от мегаконцерта, который состоится в киевском Дворце спорта 21 ноября и станет завершающим аккордом в масштабном туре "Роксолана". Специально для этого события артист и его команда готовят грандиозное высокотехнологичное шоу мирового уровня, детали которого пока держатся в секрете.

Смотрите эксклюзивное интервью с Олегом Винником:

Олег Винник на интервью "Кава з перцем", канал "Украина"

Олег Винник продолжает интриговать фанатов, и постепенно раскрывает новые подробности предстоящего перфоманса в Киеве. Так, в рамках концерта певец исполнит для своих гостей танцевальные суперхиты, душевные баллады, а также порадует горячими новинками. Кульминационным моментом вечера станет презентация авторской композиции "Безумная любовь".

Песня "Безумная любовь" станет заглавной в новом предстоящем туре Олега Винника, который начнется в 2020 году концертным марафоном по городам Украины ко Дню влюбленных и празднику весны, а завершится следующей осенью в странах Европы.

Напомним, что ранее маленькие поклонники Олега Винника представили новую версию хита "Вовчиця". Мы также рассказывали интересные факты о феномене украинской эстраде Олеге Виннике.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.