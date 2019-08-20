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Олег Винник рассказал, как относится к своим поклонницам

Певец считает, что в общении артиста с поклонницами должна быть грань

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Певец Олег Винник
Певец Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

За кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа в 20:00, Олег Винник рассказал, что думает о внимании своих поклонниц.

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Популярный певец, любимец женщин Олег Винник вызывает настоящий всплеск чувств у своих поклонниц. Каждый раз они так и норовят потрогать или обнять своего кумира, а особо смелые даже пытаются одарить артиста поцелуями.

О своем отношении к проявлениям фанатской любви Олег Винник рассказал в интервью журналистам телеканала "Украина":

"Отвечу вам так: я не хочу ни отталкивать, ни поощрять. У меня всегда все честно: я понимаю, что им хочется меня и обнять, и поцеловать... Но все-таки должна быть какая-то грань, и сейчас я скорее говорю о безопасности. Рядом со мной всегда есть охранник, который следит за тем, чтобы все было спокойно. Иногда девушки так активно пытаются ко мне пробиться, что могут упасть и получить ушиб... Поэтому я стараюсь, чтобы все было спокойно", – отметил певец за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!".

Олег Винник признался, как относится к поклонницам
Олег Винник признался, как относится к поклонницам
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы "Время и Стекло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

Напомним, Олег Винник рассказал, как относится ко Дню Независимости Украины.

Празднуйте День Независимости вместе с новостями "Сегодня":

  • 22 августа – смотрите спецпроект "День украинца" о повседневной жизни украинцев во всем мире;
  • 23 августа – следите за всеукраинской экспедицией и установлением рекорда Украины ко Дню государственного флага;
  • 24 августа – празднуйте День Независимости и присоединяйтесь к награждению необычайных Героев "Сегодня". 

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