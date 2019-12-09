Олег Винник рассказал, как застрял в лифте в новогоднюю ночь

Певец возвращался с праздничного шоу 31 декабря

Олег Винник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, популярный украинский певец Олег Винник поделился историей, которая заставила его испытать настоящий стресс, а также рассказал, что ждать зрителям от его выступления в грандиозном проекте телеканала "Украина".

Олег Винник, Оля Полякова и Потап презентовали новую композицию:

В новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" Олег Винник исполнит три своих несомненных хита: "Нино", "Вовчиця" и "Як жити без тебе", а для номера на шутливую песню "Натали" постановщик проекта Герман Ненов придумал необычную декорацию – огромный трон со стрелами Купидона. Но похоже, такой реквизит несколько смутил артиста.

"Трон со стрелами Купидона? Тогда, пожалуй, я на него садиться не буду, – смеясь, отметил Олег Винник. – А если серьезно, то будет весело и драйвово. Каналу "Украина" я доверяю, согласитесь, разве можно не доверять Украине?".

Но как оказалось, когда-то в канун Нового года у артиста был экстрим посерьезнее. Еще когда Олег жил в Германии, с ним произошла практически анекдотическая, но очень стрессовая ситуация.

Олег Винник появится в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"У меня было запланировано шоу 31 декабря, возвращаясь с которого я застрял в лифте. И буквально за считанные секунды до Нового года дверь открыли, меня уже встречали на выходе с фужером. Слава Богу, все закончилось хорошо", – рассказал Олег Винник.

Так какой же загадочный трон в итоге приготовили для номера Олега Винника создатели шоу, и кто на нем будет "восседать"? Зрители увидят вечером 31 декабря в грандиозном новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" на телеканале "Украина".

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним также, ранее Олег Винник рассказал о взаимоотношениях с девушками.

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