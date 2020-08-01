Олег Винник рассказал, какие мужчины приходят к нему на концерты

Певец также признался, почему не записывает дуэты с другими артистами

Маэстро и Мистер Счастье – так называют поклонники Олега Винника. А все из-за его проникновенных песен о любви, безупречного внешнего вида и теплого отношения к слушателям. К признанию и к аншлагам у себя на концертах певец шел постепенно, его долго не воспринимал украинский шоу-бизнес, не показывали на телевидении. Кое-где в спину артисту бросали: "Кто вообще такой Олег Винник?"

В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" с ведущими Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем артист признался, как реагирует на подобные вопросы и какие мужчины приходят к нему на концерты.

"Я об этом не думал, мне это было неважно. Кстати, до сих пор я иногда слышу, что обо мне спрашивают. Работы непочатый край! Слава богу, это нормально", – говорит Олег Винник.

На что шли поклонницы Олега Винника, чтобы пообщаться с ним, узнайте в сюжете:

Он также признался, что весьма избирательно относится к дуэтам: "Люди не понимают, что невозможно просто спеть с известным артистом и сразу стать популярным. Нужно время, чтобы сделать продукт. Попасть на сцену через кого-то нереально".

Несмотря на то что большинство поклонников Винника – женщины, мужчин на его выступлениях также хватает: "Мужчины, которые приходят ко мне на концерт, уверены, почему они там. Я радуюсь, когда приходят парами, значит, праздник удался", – добавил исполнитель.

А недавно Олег Винник признался, почему ему не нравится, что его поклонниц называют "волчицами".

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