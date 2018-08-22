Олег Винник рассказал, каким он был в школе

Артист признался, что он не всегда мог похвастаться хорошим поведением

Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Во время съемок праздничного шоу "З Днем народження, Україно!" популярный украинский певец и автор песен Олег Винник рассказал о своих школьных годах.

Своих поклонниц Олег Винник покоряет не только проникновенными песнями, но и интеллигентностью и воспитанностью. Впрочем, оказывается, в детстве будущий артист любил проказничать и часто рисковал получить по заслугам.

По словам Олега, он не всегда мог похвастаться хорошим поведением. Но в большинстве случаев, детские "грешки" прощали.

"В школе у меня была учительница, которая иногда ругала, не выдерживая моего поведения. В то же время она меня очень любила. Я до сих пор помню, как она всегда поддерживала и верила в меня. К сожалению, сейчас ее уже нет с нами... Наверное, такими и должны быть настоящие учителя, которые могут объяснить, где ты был не прав, но при этом верят в тебя и поддерживают именно тогда, когда тебе это необходимо. У меня до сих пор очень теплые воспоминания о ней, и я с уважением отношусь к учителям, потому что это очень сложная профессия", – рассказал Олег Винник за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Олег Винник Фото: телеканал "Украина"

Также певец припомнил случай, который до сих пор вызывает у него переживания, как и много лет назад.

"Помню, однажды маму вызвали в школу. Что я там такого натворил, уже не вспомню, но было очень грустно смотреть, как ругают маму за то, что я провинился", – признался артист в эксклюзивном интервью каналу "Украина".

Как сообщалось ранее, в праздничном шоу канала "Украина" Олег Винник презентует свою новую песню "Вишиванка", созданную специально ко Дню Независимости.

Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 21:00 в рамках праздничного эфира ко Дню Независимости Украины.

Напомним, Олег Винник записал забавное видео с отдыха в Доминикане. Ранее артист признался, какая одежда ему по душе.