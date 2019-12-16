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Олег Винник рассказал о гонораре и райдере в новогоднюю ночь

Певец признался, что выступление 31 декабря поклонникам обойдется дороже

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Украинский певец Олег Винник
Украинский певец Олег Винник
Фото: пресс-служба

Период новогодних праздников – горячая пора для артистов. Топовые украинские музыканты в это время нарасхват, а заказчики готовы платить огромные деньги за выступление любимых звезд. На съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, любимец публики Олег Винник признался, где будет встречать 2020 год, что обязательно должно быть в его новогоднем райдере и в какую известную пословицу он верит.

Олег Винник, Оля Полякова и Потап презентовали новую композицию:

Популярный певец, как и многие другие артисты, будет встречать 2020 год на сцене. Олег признался – его выступление в новогоднюю ночь будет стоить дороже, чем в обычные даты.

"Просто очень холодно и сыро на Новый год, поэтому дороже, – пошутил Олег Винник. – Слава Богу, буду отмечать со своим коллективом на сцене. Думаю, что артисты в Новый год все-таки должны нести праздник".

Певец признался – у него будет особенный новогодний райдер. Его подробности Винник раскрывать не стал, но заверил, что оливье на столе будет обязательно, потому что очень он любит этот салат.

А еще артист отметил: несмотря на то, что человек он не суеверный, в особую магию новогодней ночи верит.

Олег Винник появится в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті"
Олег Винник появится в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Для меня это праздник, когда ты должен успеть пожелать как можно больше счастья, мира, любви, достатка. Реально в этом есть какая-то магия. Я не суеверный человек, но вся эта новогодняя атмосфера способствует, не зря ведь говорят – как год начнешь, так его и проведешь", – рассказал музыкант.

Яркое и зрелищное выступление Олега Винника зрители увидят 31 декабря в 20:00 в грандиозном новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" на телеканале "Украина". Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее мы также писали, что режиссер Катя Царик рассказала о тонкостях создания шоу Олега Винника.

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