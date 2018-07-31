Олег Винник рассказал о своих политических амбициях

Певец отметил, что для политической карьеры необходимо иметь достаточно денег

В интервью программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" знаменитый певец Олег Винник, который 31 июля празднует свое 45-летие, рассказал о том, при каких условиях он подастся в политику.

На вопрос ведущей, сколько денег должно быть у человека, чтобы заняться политикой, Винник ответил: "Должно быть столько денег, чтобы хватило не столько "купить" эту страну, сколько осчастливить ее сполна", – признается певец.

Олег также добавил: "Для меня главное – готов ли человек, который идет на эту должность умереть за страну и людей, а также нести ответственность за народ, за ту землю, которую мы топчем так бездарно". Отметим, что минимальная сумма для участия в президентских выборах составляет 2,5 миллиона грн.

Напомним, Олег Винник рассказал, что он думает о своем возрасте. Кроме того, в откровенной беседе с журналистами музыкант признался, каких радостей жизни лишает популярность и почему он не готов бросить сцену. Кроме этого мы сообщали, Олег Винник представил хит на концерте в Киеве.