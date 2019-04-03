Олег Винник: "У меня есть, что скрывать и чем дорожить"

Артист также намекнул, есть ли у него дети

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

В рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" Олег Винник развенчал все мифы и прокомментировал слухи о себе. Так, журналистам удалось узнать, делал ли артист пластические операции, использовал ли фонограмму на концертах, есть ли у Олега Винника дети и как он общается с родными.

О фонограмме и живом пении

Многих давно волнует вопрос, использует ли Олег Винник фонограмму, ведь иначе каким образом у него получается брать высокие ноты? На это артист ответил шутя: "Да, работаю под фонограмму. Что по поводу высокого пения – один метод. Надо утром просто вставать и в двери зажимать…". Фразу за него закончила ведущая – "Пальцы!".

"Я думаю, что как раз этот опыт мюзиклов европейских мне принес такую ​​вещь. И я не хочу, чтобы было иначе. Я хочу, чтобы у меня был качественный звук", – признался артист.

Ведущая также поинтересовалась у Олега, бывало такое, что он слышал, что фальшиво: "Идеальных людей нет. Идеального пения…26 песен концерта чтобы спеть идеально, без фальшивого звука – ну тогда ты должен быть роботом".

Олег Винник Фото: пресс-служба

О родных

Также у певца поинтересовались, насколько он близок с родными, ведь ранее ходили слухи о том, что он не помогает семье и в тяжелых отношениях с сестрой: "Как можно человеку петь на сцене людям, чтобы к тебе приходили в зал по 5, 7, 10 20 000 людей, рассказывать им о любви, как он может не любить свою родню? И у меня бы вот такой типун на языке был бы на сцене".

Слухи – выдумка журналистов одного из известных каналов. В прошлом году вышла серия сюжетов из родного села Олега, в которых говорится, что известный артист не помогает родным. Тогда менеджеры Олега Винника пригрозили телеканалу судебным иском. И, кстати, слово сдержали – суд продолжается.

Артист признался, задела ли его эта ситуация: "Конечно, я в этом плане вообще сильно переживаю. Ну вот почему так? Или мы все выросли где-то на 100 м этаже, были под нами облака, и у нас были в банках вот такие счета, мы ездили по всему миру, не видели земли, не держали в руках никакой лопаты. Слушай, возможно я выгляжу таким гордым просто-напросто?".

Олег Винник перенес концерт во Львове Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Также артист признался, бывают ли его родные на концертах: "Да. И о них никто не знает, что они на концерте. Но это настолько сложно. Недавно в Умани был концерт. Никто никогда не знал, что мама там была. Сейчас сидела сестра, племянница".

Артист также рассказал, в каких он отношениях с сестрой: "Как всегда, в бомбических. Как в песне пою – "Обниму и зацелую", то у меня сестра такая. Ты просто встречаешься и после первого поцелуя с ней не могу повернуть шею".

О пластических операциях

В сети неоднократно ходили слухи о внешности артиста и пластических операциях, мол Винник переделал нос и сделал круговую подтяжку: "Вот мне интересно, а когда он это успел? Вот давай так – сколько у меня паузы между концертами? Когда мне поставили синяк. Это уже я признался так на всю страну .. У кого из мужчин не было синяков? Он у меня сходил больше месяца. Синяк. Ты представляешь себе переделать нос? Да и для чего? Мне мать с отцом такого носа нарисовали. И что еще?", – говорит артист.

Олег Винник Фото: пресс-служба

О ссорах с коллегами

А еще, говорят, Винник с коллегами ссорится! Есть вариант с Поляковой, с Камалией или с Тиной Кароль: "Так, во-первых, я человек в конце концов. С девушками враждовать смысла нет. Я ни на что не претендую". Тогда ведущая поинтересовалась у артиста: "Были пару случаев, когда кто-то позволял себе какие-то шутки. Извинялись? Были какие-то такие моменты примирения? И с кем?".

"Были. И уже неважно с кем. Ну я же не хочу никого обидеть. Ну в самом деле тот, кто может сказать обо мне какие-то слова. Не то что он или она этого хочет, это просто эмоция работает. Эмоция – это наш враг", – заявил артист.

О "богатой покровительнице" и ориентации

Кроме того, в сети часто пишут, что Виннику так повезло с карьерой, потому что у него были спонсоры-поклонники. Мол на старте карьеры у Олега Винника появилась богатая покровительница, которая вложила в него много миллионов, и она и сделала его звездой: "Ну это, получается, я альфонс что ли? Я с ума сошел бы, если какая-то женщина, девушка вложила бы в меня средства. У меня есть покровительница. Это Пресвятая Богородица, которая, кстати, говорят, ходит со мной".

Ходили слухи и о нетрадиционной ориентации артиста: "Знаешь, честно говоря, у меня есть что скрывать. У меня есть чем дорожить. И я настолько счастлив и богатый человек в этом плане, что у меня есть это родное, сокровенное, о чем я не хочу говорить. Есть что скрывать, но ориентацию…".

На вопрос ведущей о том, обижают ли его такие слухи, артист ответил: "Я думаю, для каждого мужчины – это обидно. Для каждого. Просто как ты с этим справляешься. Кто-то же может, знаешь, такие вещи не выдержать ... Я думаю, что с нашими украинскими мужчинами с этим шутить не нужно (смеется)".

Олег Винник Фото: пресс-слжуба артиста

О детях

Ну и самый популярный вопрос об артисте: есть ли у него дети?

"Хорошо, я тогда поставлю этот вопрос вам. У него есть дети? Мне 45 лет. Я мне кажется пою о нормальные вещи, о жизненных. Так что вопрос – у него есть дети?", – заключил певец.

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