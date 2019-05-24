Олег Винник заинтриговал поклонников

Артист отправляется в тур по Украине

В новом туре Олег Винник представит песню с женским именем Фото: пресс-сужба

29 мая концертом на Тернопольском городском стадионе стартует Всеукраинский гастрольный тур Олега Винника "Роксолана". С новой программой певец выступит на главных сценах и самых масштабных площадках страны. В этом году зрителей ждет еще больше стадионов. В частности, помимо привычных для артиста "Арены Львов", полтавской "Ворсклы", ивано-франковского "Рух", ровенского "Мототрека" и других, организаторы объявили о концертах Олега Винника в Днепре на стадионе "Метеор", в Черкассах – на центральном городском стадионе, на Ипподроме в Луцке и в харьковском ОСК "Металлист".

Концерты Олега Винника – это всегда феерическое шоу, которое сопровождается качественным светом, звуком, грандиозными спецэффектами и уникальным впечатляющим виджеингом. К каждому туру команда музыканта готовит новую конструкцию сцены, экраны, используя самые современные технологии.

Концерт Олега Винника Фото: пресс-служба

Сам же певец порадует зрителей не только полюбившимися миллионам хитами, но и музыкальными новинками. А в коллекцию песен с женскими именами добавится еще одна – веселая, рок-н-рольная, но с важным месседжем.

"Идею этой композиции я вынашивал в голове около двух лет. Наконец-то она родилась! Шуточная, игривая, с чисто украинской философией. У песни женское имя. Но это не "Нино 2", – интригует Олег.

Напомним, первыми шоу "Роксолана" увидят жители Тернополя, Ужгорода, Ивано-Франковска, Черновцов и Луцка. Затем артист отправится в Ровно, Харьков, Чернигов и другие города Украины.

Ранее мы писали, что поклонница Олега Винника сделала тату с названием его знаменитого хита.

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