Олег Винник заинтриговал поклонников сюрпризом

Певец подготовил музыкальный подарок ко Дню Независимости Украины

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Уже традиционно ко Дню Независимости Олег Винник готовит подарок своим слушателям. Во время съемок праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа, певец презентовал новую песню. Первыми, кому посчастливилось ее услышать, стали зрители концерта в КВЦ "Парковый".

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В сети официальная премьера композиции под названием "Сльози на землі" ожидается 23 августа. А уже 24-го, в День Независимости страны, музыкант исполнит её для многотысячной аудитории на стадионе "Арена Львов". Это будет один из обещанных сюрпризов в рамках сольного концерта, который пришлось перенести из-за отборочных футбольных матчей Национальной сборной Украины на Евро 2020, и которым Винник продолжит свой всеукраинский тур "Роксолана".

"Эта песня пришла мне в то время, когда я работал над совершенно другими композициями. И я понял: если тебе что-то дается, нужно не упустить момент и поделиться этим со своими слушателями", – заинтриговал певец.

Александр Скичко и Олег Винник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Отметим, с концертной программой "Роксолана" Олег Винник проехал 13 городов Украины. В настоящее время артист находится в гастрольном туре в поддержку Аграрной партии, которую возглавляет Михаил Поплавский. Осенью музыкант продолжит давать сольные концерты. Выступления певца состоятся в центральных, южных и восточных областях.

Ранее мы также писали, что Олег Винник прокомментировал политические амбиции своих коллег.

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