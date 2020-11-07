Олегу Панюте – 50! Интересные и малоизвестные факты о популярном ведущем

7 ноября известный журналист отмечает юбилей

Сегодня, 7 ноября известный телеведущий и авторитетный журналист Олег Панюта празднует свое 50-летие. По случаю юбилея звезды телеканала "Украина" мы рассказываем интересные и неизвестные факты из биографии именинника, а также присоединяемся ко всем сегодняшним поздравлениям!

Олега Панюту знают, как одного из самых успешных журналистов. Без его участия не проходят важные светские мероприятия, культурные и социальные события. Он неизменный ведущий Одесского международного кинофестиваля, украинской кинопремии "Золотая Дзига" и опытный интервьюер.

Интересные факты об Олеге Панюте

Мечтой Олега с детства было телевидение. Еще ребенком, когда сверстники играли игрушками, он придумал себе куда более серьезную забаву – представляя себя в телевизоре, мальчик садился за стол, разворачивал амбарную книгу и тщательно проговаривал отчетные показатели в "микрофон" – гибкую настольную лампу.

Телеведущий Олег Панюта Фото: пресс-служба

Свои первые заметки ведущий начал печатать в районной газете с 12-ти лет. Когда заканчивал школу колебался – идти учиться на театральный факультет или выбрать журфак. Но решил, что станет журналистом. Образование получил в одном из самых престижных вузов страны – Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Карьеру в медиа ведущий начал в 1990 году на местном канале в Симферополе, на котором он проходил студенческую практику. Именно в это время он впервые взял интервью и появился в кадре. С тех пор юноша еще больше стал мечтать о мире телевидения.

Телеведущий Олег Панюта Фото: пресс-служба

Свое творчество ведущий направлял и в кино. В его творческих достижениях несколько сыгранных ролей второго плана в фильмах "Завтра будет завтра", "Небо в горошек", "Бессмертник", "Клан ювелиров" и "Агенты справедливости".

Ведущий любит петь. Причем поет он как для собственного удовольствия, так и в корыстных целях – для сбора средств на лечение детей с пороками сердца.

Телеведущий Олег Панюта Фото: пресс-служба

В свободное от работы время Олег Панюта хозяйствует на огороде и это ему доставляет большое удовольствие. На своем приусадебном участке он выращивает экологически чистые овощи. Есть у ведущего и сад, который он посадил сам. В нем созревают абрикосы, груши, сливы, персики, яблоки, черешни. Также в свое время он увлекался выращиванием кактусов.

Любимым элементом гардероба ведущего является галстук. В его домашней шкафу их найдется около 200 штук.

Самый большой страх Олега Панюты – остаться без телевидения. Ведь для него эта сфера не просто работа, а смысл его жизни.

Ранее Олег Панюта поделился пошаговым рецептом ирландского рагу.

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