Олегу Виннику – 45: ТОП-7 событий из жизни артиста за прошедший год

Артист получил несколько премий и успешно презентовал новые хиты

Олег Винник. Фото: пресс-служба

Одному из самых популярных и знаменитых артистов украинской эстрады – Олегу Виннику сегодня исполняется 45 лет.

После окончания школы будущий артист поступил на хормейстерское отделение Каневского училища культуры. После этого работал в Черкасской областной филармониия. В 20 лет Олег Винник стал солистом Черкасского народного хора, а сегодня он радует тысячи поклонниц своими хитами.

В честь юбилея артиста мы решили вспомнить семь важных событий из жизни артиста за прошедший год.

Олег Винник получил премию "Viva" как "Самым красивым мужчиной года". Со сцены артист поблагодарил своих поклонников, которые на протяжении нескольких месяцев активно голосовали за него, а также отметил, что свою награду он посвящает людям. "Я благодарен "Viva! Самые красивые" за искренность и прозрачность. Эта награда для тех людей, которые сделали свой выбор и проголосовали за меня. Спасибо, счастья нам и мира! И давайте делать этот мир красивым", – обратился к зрителям певец.

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

И это не все награды. Артист получил сразу две статуэтки "Золотая жар-птица". Олег Винник. Музыкант стал триумфатором в номинациях "Певец года" и "Народный хит". Вторую, особенную, "жар-птицу" Виннику принес сингл "Як жити без тебе". Отличие этой статуэтки в том, что ее обладателя выбирали не эксперты, а люди. За композицию проголосовали 87% пользователей.

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Став хэдлайнером крупного музыкально фестиваля Atlas Weekend, Олег Винник собрал у сцены сотни тысяч поклонников. Певец исполнил свои лучшие композиции, а его песни "Нино" и "Вовчиця" еще долго пели гости фестиваля даже за пределами ВДНХ в Киеве.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 4 Июл 2018 в 9:09 PDT

Не так давно прошел крупный концерт в Ботаническом саду имени Николая Гришко. Гости масштабного шоу первыми услышали новую песню Олега Винника, которую он создал специально ко Дню независимости – "Вишиванка". Яркая зажигательная композиция о любви к родной земле, украинских традициях и колорите – это абсолютно новая песня, работу над которой Олег закончил буквально за несколько дней до концерта.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 26 Июл 2018 в 2:08 PDT

Неожиданным сюрпризом для поклонников певца стало то, что его голосом заговорил главный герой мультфильма "Зачарованный принц". Кроме того, артист записал саундтрек к мультфильму.

Еще большей неожиданностью стала новость о том, что артист пополнил ряды преподавателей в Киевском национальном университете культуры и искусств!

Олег Винник и Михаил Поплавский Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

В жизни певца, к сожалению, не обошлось и без печальных событий. В этом году ушла из жизни 80-летняя мать артиста. Также стало известно, что Олег Винник не смог быть с мамой последние минуты ее жизни. На следующий день у артиста был запланирован стадионный концерт в Тернополе. Позже певец признался, почему он не отменил концерт, несмотря на смерть матери.