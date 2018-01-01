Ольга Цибульская и DZIDZIO стали родителями
Поклонники начали поздравлять знаменитостей в комментариях
На своей страничке в Instagram украинская певица и ведущая Ольга Цибульская разместила фото, на котором она запечатлена с солистом группы DZIDZIO Михаилом Хомой и маленьким мальчиком на руках. Снимок Ольга подписала: "Ми з Дзідзьо стали батьками! Знайомтесь, це Денис. Можна вітати". Такое же фото на своей странице опубликовал и сам Дзидзьо.
Сначала многие поклонники знаменитостей не поняли, что происходит. Некоторые подписчики звезд начали поздравлять Ольгу и Михаила с "рождением" сына. Позже выяснилось, Цибульская и Хома стали крестными родителями. Да и мальчик на фото слишком большой для новорожденного. Мамой маленького Дениса является муза группы DZIDZIO – девушка по имени Надя.
Отметим, что Ольга Цибульская стала мамой в 2015 году. Ведущая родила сына Нестора.
Напомним, Ольга Цибульская в ярком платье показала стройные ноги и декольте.
Ранее в специальной подборке от "Сегодня.Lifestyle" украинские знаменитости рассказали, что они любят смотреть вместе со своими детьми, а также интересные факт о своих малышах. Ольга поделилась несколькими фактами о своем сыне Несторе.
Смотрите видео о самых строгих звездных родителях: