Ольга Цибульская показала себя в детстве

Ольга поинтересовалась у подписчиков, узнали ли они ее на снимке

Ольга Цибульская. Фото: instagram.com/cybulskaya

На своей странице в Instagram украинская певица и ведущая Ольга Цибульская разместила архивное фото на котором она запечатлена еще в школьном возрасте.

"Ця дівчинка-бунтарка досі живе в мені і ми прекрасно дружимо! Всім школярам бажаю цікавого навчального року, а дорослим не втрачати зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною, нам всім в душі 6 років Успіхів! P/S впізнали б мене по фото?)))", – написала Ольга в описании к фото.

Ольга Цибульская в детстве Фото: instagram.com/cybulskaya

"Видають очі", "Так, впізнала би", "Така малютка хорошенька. А вогник в очах вже і тоді був", "Яка гарнюня!!! Кумедна!!! Миленька!!! Так і хочется защекотати та заобнімати!", "Очі надзвичайні тепер і тоді","Таке фото веселе!!!!! Точно, бунтарка! На обличчі написано", "Глазки то те же", – написали поклонники Ольги в комментариях к фото.

Напомним, Ольга Цибульская и солист группы DZIDZIO Михаил Хома стали крестными родителями. Напомним, Ольга Цибульская в ярком платье показала стройные ноги и декольте.