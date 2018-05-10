Ольга Цибульская в ярком платье показала стройные ноги и декольте – фото

Певица анонсировала выход новой песни

Ольга Цибульская. Фото: instagram.com/cybulskaya

Известная украинская певица, телеведущая и победительница первой "Фабрики зірок" Ольга Цибульская на своей странице в Instagram анонсировала выход новой песни, опубликовав снимок, на котором она позирует в платье морковного цвета. Благодаря яркому наряду Ольга выгодно подчеркнула свои стройные ноги и декольте.

Ольга Цибульская Фото: instagram.com/cybulskaya

Поклонники певицы написали ей множество комплиментов: "Мій улюблений колір! Ви в ньому неймовірно гарна", "Олечка выглядишь потрясающе! Думаю, премьера будет не менее восхитительной, желаю удачи", "Просто розкішна красуня!", "Ви красуня! На Вас Олічка дуже гарна сукня!", "Найкраща".

Напомним, ранее в специальной подборке от "Сегодня.Lifestyle" украинские знаменитости рассказали, что они любят смотреть вместе со своими детьми, а также интересные факт о своих малышах. Ольга поделилась несколькими фактами о своем сыне Несторе.

Ранее Лилии Ребрик и Оле Цибульской пришлись по вкусу одинаковые наряды от украинского бренда NAVRO.

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