Ольга Фреймут обыскала пацанок на наркотики

Каждый новый сезон реалити "Від пацанки до панянки" начинается с обыска багажа. Люди в черных костюмах и с металлоискателями отбирают у девушек кастеты, алкоголь и другие запрещенные вещи. В этом сезоне преподаватели попросили съемочную группу этого не делать.

"На этот раз девушкам больше доверяли и полагались на их сознательность, – говорит шеф-редактор реалити Елена Кричковская. – Пацанки же смотрели предыдущие сезоны, поэтому не станут проносить в Школу запрещенное, подумали наши преподаватели. Но после истории с наркотиками, которая произошла на вечеринке, мы все-таки решили обыскать вещи девушек".

В первый же день одна из пацанок – розововолосая Вероника из Хуста – взяла у тайного агента пакетик с белым порошком. Команда проекта устроила провокацию, но сама не верила, что кто-то из девушек на нее поведется. "Мы не афишировали, но после второго сезона нас шокировала количество зависимых участников, – делится Елена Кричковская. – Была, например, девушка, которая очень рвалась домой. Уже потом мы узнали, что у нее закончились наркотики и началась ломка. Мы можем помочь тем, у кого проблемы с алкоголем. Можем помочь изменить взгляды на жизнь. Но против наркотиков мы бессильны. Поэтому решили сразу разобраться с теми, кто без них не может".

"Учениці-алкоголічки – справа звична, – соглашается с шеф-редактором телеведущая и директор Школы Ольга Фреймут. – Але наркомани – це дуже відповідально, таким потрібна допомога медиків. Олена Кричковська та режисер Віолетта Здоренко зателефонували мені ввечері й повідомили, що підозрюють деяких дівчат у вживанні наркотиків. Разом із керівником проекту Яною Федосенко ми зважилися на спонтанну перевірку".

Наутро после вечеринки Ольга Фреймут появилась в Школе панянок в сопровождении двух специально обученных собак. В чемодане Дины – бывшей наркозависимой ученицы – они унюхали запрещенные вещества. И хотя там был только пакетик из-под наркотиков, это стало тревожным сигналом для всей команды реалити. Они колебались, оставить ли в Школе Дину? И что делать с Вероникой, которая взяла на вечеринке пакетик с белым веществом?

"У цій Школі наркоманам не місце, – заявила Ольга Фреймут. – Ми не хочемо нести відповідальність за тих, хто ні на краплинку не цінує життя, а займається самогубством".

Напомним, Ольга Фреймут дала советы, как правильно плакать перед мужчиной.

Ранее Ольга Фреймут в интервью "Сегодня" рассказала об отношениях с дочерью Златой, как совмещала съемки в проекте "Від пацанки до панянки" с заботой о детях, и как ухаживает за собой.