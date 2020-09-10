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Ольга Фреймут ответила хейтерам по поводу своей внешности: "Не хочу угождать никому"

Сегодня, 16:16

Ольга выступает за естественную красоту

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно вылечилась от коронавируса, обратилась к своим подписчикам, которые критиковали ее внешность.

На своей Facebook-странице Фреймут призналась, что любит себя такой, какой она есть и не собирается проводить различные процедуры по омоложению, как ей иногда советуют подписчики.

"Вы советуете мне поправиться, помолодеть, выспаться, маму – поняньчить детей. Я вас слышу – и задумываюсь. А зачем? Я так люблю быть собой: пусть уставшей от бессонных ночей, с паутинкой под глазами (девочки, мальчики, мне 38)...Да, старость легко "отозвать" ботоксом, но мне не хочется угождать никому, даже вам, которых так сильно люблю. Предлагаю придерживаться натуральности. Ибо на искусственность последнее время инфляция", – написала Ольга.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

Поклонники Ольги поддержали ее слова и посоветовали не обращать внимания на завистников: "Олечка, вы красавица. Не надо слушать пустую болтовню, потому что это завистники. Вы хрупкая, умная, и не заморочивайтесь. Танцуйте, радуйте нас и вдохновляйте. Ваши поклонники с вами", "Очень вас поддерживаю", "Оля, вы молодец. Я тоже за естественную красоту".

Напомним, Ольга Фреймут показала, как выглядела восемь лет назад.

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