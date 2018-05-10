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Ольга Фреймут поделилась семейными фото с мужем и подросшим сыном

Ведущая опубликовала несколько новых снимков в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia
Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут разместила несколько новых фото, на которых она запечатлена вместе со своим супругом Владимиром Локотко и их сыном Валерием. 8 мая малышу исполнилось два года. "Синочок, ти моє все... З Днем народження!", – подписала Ольга фото с сыном. На другом снимке Валерий сидит с мамой на велосипеде. На фото по-прежнему не видно лицо малыша. Также Ольга опубликовала селфи с мужем.

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Сын Ольги Фреймут – Валерий
Фото: instagram.com/freimutolia
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Ольга Фреймут с мужем
Фото: instagram.com/freimutolia
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Ольга Фреймут с сыном
Фото: instagram.com/freimutolia
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Ольга Фреймут с мужем
Фото: instagram.com/freimutolia

Напомним, ведущая Ольга Фреймут впервые за долгое время появилась на публике в компании супругаДля светского мероприятия Фреймут выбрала эффектное вечернее платье красного цвета. Изысканный наряд со спущенными плечами выгодно подчеркнул фигуру ведущей.

Ранее Ольга Фреймут поделилась правилами успешной карьеры. В действенности каждого из них Ольга убедилась лично. 

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Источник: "Сегодня"

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