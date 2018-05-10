Ольга Фреймут поделилась семейными фото с мужем и подросшим сыном

Ведущая опубликовала несколько новых снимков в Instagram

Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут разместила несколько новых фото, на которых она запечатлена вместе со своим супругом Владимиром Локотко и их сыном Валерием. 8 мая малышу исполнилось два года. "Синочок, ти моє все... З Днем народження!", – подписала Ольга фото с сыном. На другом снимке Валерий сидит с мамой на велосипеде. На фото по-прежнему не видно лицо малыша. Также Ольга опубликовала селфи с мужем.

Сын Ольги Фреймут – Валерий Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с мужем Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с сыном Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с мужем Фото: instagram.com/freimutolia

Напомним, ведущая Ольга Фреймут впервые за долгое время появилась на публике в компании супруга. Для светского мероприятия Фреймут выбрала эффектное вечернее платье красного цвета. Изысканный наряд со спущенными плечами выгодно подчеркнул фигуру ведущей.

Ранее Ольга Фреймут поделилась правилами успешной карьеры. В действенности каждого из них Ольга убедилась лично.

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