Ольга Фреймут показала трогательное фото мужа с детьми

Украинская ведущая поделилась моментом семейной идиллии

Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко Фото: instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно рассказала об отношениях с младшей сестрой, поделилась с подписчиками трогательным фото супруга Владимира Локотко с их детьми.

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Отметим, что Ольга Фреймут редко публикует кадры из семейного архива, ведь ведущая не желает особо афишировать свои отношения. Но, каждое редко опубликованное фото умиляет поклонников Фреймут. На этот раз украинская знаменитость поделилась одним из счастливых моментов их семейной жизни с супругом.

На опубликованном снимке в Instagram-сториз запечатлен Владимир с двумя маленькими детками – сыном Валерием и дочкой Евдокией. Сама ведущая не стала писать красноречивых постов, а лишь оставила сердечка в виде смайликов.

Супруг Ольги Фреймут в окружении детей Фото: instagram.com/freimutolia

Напомним, недавно на своей странице в Instagram Ольга поделилась фото младшей дочери Евдокии, которой через несколько месяцев исполнится два года. На снимке малышка позирует с игрушечной коляской. Евдокия выглядит, словно маленькая принцесса – в розовой фатиновой юбке, белых колготках и водолазке.

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