Ольга Фреймут показала архивное фото с маленькой дочерью

Ведущая воспитывает трох детей

Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Знаменитая ведущая Ольга Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото со своей дочерью Златой, которой сейчас уже идет 13-й год.

"Як швидко ростуть діти . А Ваші?", – написала Ольга в описании к фото.

Ольга Фреймут с дочерью Златой Фото: instagram.com/freimutolia

И действительно, Злата уже скоро догонит маму не только по росту и внешности, но и популярности. Она растет симпатичной девушкой, занимается своим брендом одежды и активно ведет соцсети. К слову, недавно Злата удивила всех своим "взрослым" образом. Многие ее подписчики в Instagram отметили, что она выглядит совсем не на свои 12 лет.

Похоже, что дочь Фреймут не особо реагирует на критику в сети. Злата продолжает публиковать фото и видео из повседневной жизни. К примеру. Недавно девушка разместила ролик, на котором продемонстрировала неплохие хореографические способности.

Публикация от Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) 5 Авг 2018 в 3:02 PDT

Отметим, что у Ольги кроме Златы есть еще двое детей: 2-летний сын Валерий и годовалая дочь Евдокия.

Напомним, Ольга Фреймут выбрала платье от Виктории Бекхэм.