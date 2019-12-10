Ольга Фреймут показала, как выглядела в 12 лет

Телеведущая опубликовала архивный кадр

Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

37-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая поделилась редкими кадрами с мужем, в последнее время часто делится архивными фото. Так, в этот раз звезда опубликовала детский снимок.

Старшая дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл рассказала всю правду о конфликте с няней:

На своей странице в Instagram Ольга Фреймут показала, как выглядела в 12 лет. Сразу бросается в глаза сходство старшей дочери Златы Митчелл со звездной мамой. На кадре Ольга Фреймут позирует с короткими волосами и челкой.

Ольга Фреймут в детстве Фото: instagram.com/freimutolia

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут показала, как выглядела в 20 лет. Артистка предстала на кадре 17-летней давности с короткими волосами золотистого оттенка и ярким макияжем глаз.

Напомним также, что Ольга Фреймут похвасталась успехами 13-летней дочери Златы. Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором ее дочь запечатлена в современном танце – контемп. Девочка сама выступила в роли постановщика и пыталась донести зрителям главную мысль – никогда не нужно сдаваться.

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