Ольга Фреймут показала, как выглядит во время лечения от коронавируса

Ведущая подтвердила, что заразилась COVID-19

22 августа стало известно, что Ольга Фреймут, которая согласилась участвовать в новом сезоне "Танців з зірками", заразилась коронавирусом. На следующий день украинская ведущая подтвердила свой диагноз, сообщив, что лечится дома.

Накануне Фреймут показала своим поклонникам, как она выглядит во время болезни. На своей странице в Instagram телезвезда разместила фотографию, на которой запечатлена с букетом роз и без макияжа.

"Цветы лечат", – коротко подписала кадр Ольга Фреймут.

Ведущая Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

Ее подписчики попросили звезду рассказать о симптомах коронавируса, поинтересовались, как она себя чувствует, а также пожелали Ольге скорейшего выздоровления.

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"Очень надеюсь увидеть вас на паркете", "Напишите пост о ваших симптомах", "Здоровья и сил вам", "Напишите, пожалуйста, о ваших симптомах. Я думаю это многих беспокоит. Выздоравливайте", – пишут в комментариях.

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