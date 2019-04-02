Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию
Телеведущая воспитывает троих детей
37-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут воспитывает троих детей. Старшая дочь, 13-летняя Злата Митчелл, известна многим, так как ведет весьма активную жизнь: девушка часто появляется в соцсетях и даже основала собственную линию одежды. Однако увидеть младших детей, которые Ольга Фреймут родила от третьего супруга – Владимира Локотко, можно не так часто.
А недавно на своей странице в Instagram Ольга поделилась фото младшей дочери Евдокии, которой через несколько месяцев исполнится два года. На снимке малышка позирует с игрушечной коляской. Евдокия выглядит, словно маленькая принцесса – в розовой фатиновой юбке, белых колготках и водолазке.
"Утренний момент. Евдокия собирается в садик", – написала Ольга Фреймут.
Отметим, Ольга Фреймут и Владимир Локотко также воспитывают сына Валерия, которому 8 мая исполнится три года.
Ранее мы писали, что Ольга Фреймут впервые рассказала о том, как зародились ее отношения мужем.
Смотрите видео о том, как Злата Митчелл поучаствовала в модном показе:
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