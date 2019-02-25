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Ольга Фреймут призналась, где отметит день рождения

Телеведущая отмечает 37-летие в путешествии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут сегодня, 25 февраля, отмечает день рождения. Телеведущей исполняется 37 лет. Накануне Ольга Фреймут призналась, что отметит праздник в путешествии.

На своей странице в Instagram Ольга Фреймут сообщила, что они с мужем Владимиром Локотко отметят день рождения телеведущей в Тель-Авиве, Израиль.

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"Перед днем рождения традиционно летим куда-то с Володей далеко-далеко... Привет из Тель-Авива", – написала Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

Судя по всему, Ольга Фреймут и Владимир Локотко отправились в Израиль вдвоем. К слову, недавно телеведущая показала младших детей, сына Валерия и дочь Евдокию, на отдыхе в Швейцарии.

Ранее мы писали, что MARUV сможет представить Украину на "Евровидении 2019" лишь при условии подписания договора, который регулирует ее деятельность. Певица обнародовала несколько пунктов договора.

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