Ольга Фреймут призналась, почему ее дочь Злата выглядит старше своих лет

Телеведущая заявила, что контролирует старшую дочь

Ольга Фреймут с дочерью Златой Фото: instagram.com/freimut.news

Телеведущая Ольга Фреймут является воплощением женственности, элегантности и миниатюрности. А вот ее старшую дочь Злату многие называют грубой и считают, что она выглядит слишком взрослой. Отметим, на данный момент девочке 13 лет, Злата пользуется косметикой, а в прошлом году даже запустила свой бренд одежды.

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Звездная мама Ольга Фреймут встала на защиту своей дочери. В Instagram телеведущая объяснила, почему Злата высокая не по годам, а также заявила, что одобряет самовыражение дочери.

"В інтернеті часто пишуть: "13-річна дочка Фреймут виглядає зовсім дорослою" — Так що мені тепер, Злату в бантики наряджати? Люди такі дивні... "Злата, обережно, ти дуже доросло виглядаєш!". Вона — британської крові, у неї інша генетика, Злата дуже висока. Мені що — їй якісь уколи колоти, щоб вона не росла?! Мені хочеться її захистити. Що не так? Те, що вона фарбується? Було б дивно, якби вона ходила в капюшоні і соромилася світу. Людина виражається. Головне, щоб вона не шкодила собі і суспільству. Я весь час контролюю її життя, вона нічого поганого не робить. У Злати неймовірно добре серце, вона займається благодійністю. Чому я її повинна зупиняти?", – негодует Фреймут.

Старшая дочь Ольги Фреймут – Злата Митчелл Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Отметим, свою старшую дочь Злату Митчелл телеведущая родила 17 февраля 2006 в Лондоне от коренного британца Нила. В 2016 году Ольга Фреймут родила сына Валерия от третьего мужа Владимира Локотко, а в 2017-м – дочь Евдокию. К слову, недавно шоувумен показала маленького сына.

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