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Ольга Фреймут упала с кресла во время съемок – видео

Видео инцидента ведущая разместила в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:55
Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia
Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

С украинской ведущей Ольгой Фреймут во время съемок ее развлекательного шоу случился конфуз. По задумке в одной из сцен Ольга сидит в раскручивающихся креслах вместе с певицей TAYANNA. Внезапно ведущая буквально вылетает из кресла, падает на сцену и травмирует спину. Об этом она написала на своей странице в Instagram, опубликовав видео инцидента.

"Сьогодні на зйомках сильно пошкодила спину. TAYANNA, пробач, що змусила тебе хвилюватися", – написала Ольга.

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Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

"Для чого це крісло? Це дурня! Вичерпалися цікаві ідеї? Чи це веселощі екзотичні?", "Опаснейшая карусель. О чем думали организаторы?", "А ремни безопасности не додумались сделать там?", "Дуже жаль...Одужуйте", "Боже! Ну навіщо так доводити  я ж тепер буду дуже сильно переживати за вас. Хоч напишіть коли все буде впорядку", – написали подписчики Оли.

Напомним, Ольга Фреймут показала фото "пафосной" дочери. Ранее ведущая показала кадры со съемок проморолика ее шоу

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Источник: "Сегодня"
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