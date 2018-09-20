Ольга Фреймут упала с кресла во время съемок – видео

Видео инцидента ведущая разместила в соцсети

Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

С украинской ведущей Ольгой Фреймут во время съемок ее развлекательного шоу случился конфуз. По задумке в одной из сцен Ольга сидит в раскручивающихся креслах вместе с певицей TAYANNA. Внезапно ведущая буквально вылетает из кресла, падает на сцену и травмирует спину. Об этом она написала на своей странице в Instagram, опубликовав видео инцидента.

"Сьогодні на зйомках сильно пошкодила спину. TAYANNA, пробач, що змусила тебе хвилюватися", – написала Ольга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 19 Сен 2018 в 10:22 PDT

"Для чого це крісло? Це дурня! Вичерпалися цікаві ідеї? Чи це веселощі екзотичні?", "Опаснейшая карусель. О чем думали организаторы?", "А ремни безопасности не додумались сделать там?", "Дуже жаль...Одужуйте", "Боже! Ну навіщо так доводити я ж тепер буду дуже сильно переживати за вас. Хоч напишіть коли все буде впорядку", – написали подписчики Оли.

Напомним, Ольга Фреймут показала фото "пафосной" дочери. Ранее ведущая показала кадры со съемок проморолика ее шоу.