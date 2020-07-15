Ольга Фреймут в платье за 2000 евро восхитила поклонников элегантностью
Ведущая выбрала изысканный наряд от бренда Chloé
Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая ранее позировала в пиджаке на голое тело, в Instagram разместила новое фото в элегантном наряде. Знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в платье почти за 2000 евро (около 60 000 грн) от модного бренда Chloé.
К наряду ведущая выбрала белые лодочки на шпильке. Ольга отметила, что современные женщины все реже носят обувь на каблуках.
"Наблюдаю за городом. Только плоская обувь, туфельки исчезают. Жизнь же на каблуках интереснее и увереннее. Особенно если на шпильках быть среди будней. Желаю всем жизни на высоте", – подписала снимок Фреймут.
"Действительно! Уже не встретишь девушек на каблуках, как 10 лет назад! Но моде свойственно возвращаться. Подождем", "К сожалению, ритм жизни изменился, и чтобы быстрее перемещаться по городу, девушки выбирают плоскую обувь, а на машине, конечно, можно и на каблуках", "Просто у многих стереотип, что каблук – это неудобно, но правильно подобранная обувь – и стереотип развеивается!", "Какой волшебный и женственный образ! Искренне восхищаюсь!" – написали поклонницы Ольги в комментариях под фото.
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Ранее Ольга Фреймут заявила об уходе с телевидения.
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