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Ольга Фреймут в платье за 2000 евро восхитила поклонников элегантностью

Сегодня, 09:49

Ведущая выбрала изысканный наряд от бренда Chloé

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая ранее позировала в пиджаке на голое тело, в Instagram разместила новое фото в элегантном наряде. Знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в платье почти за 2000 евро (около 60 000 грн) от модного бренда Chloé.

К наряду ведущая выбрала белые лодочки на шпильке. Ольга отметила, что современные женщины все реже носят обувь на каблуках.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

"Наблюдаю за городом. Только плоская обувь, туфельки исчезают. Жизнь же на каблуках интереснее и увереннее. Особенно если на шпильках быть среди будней. Желаю всем жизни на высоте", – подписала снимок Фреймут.

Скриншот: chloe.com

"Действительно! Уже не встретишь девушек на каблуках, как 10 лет назад! Но моде свойственно возвращаться. Подождем", "К сожалению, ритм жизни изменился, и чтобы быстрее перемещаться по городу, девушки выбирают плоскую обувь, а на машине, конечно, можно и на каблуках", "Просто у многих стереотип, что каблук – это неудобно, но правильно подобранная обувь – и стереотип развеивается!", "Какой волшебный и женственный образ! Искренне восхищаюсь!" – написали поклонницы Ольги в комментариях под фото.

Ольга Фреймут показала свою дочь – смотрите видео:

Ранее Ольга Фреймут заявила об уходе с телевидения.

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