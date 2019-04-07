Ольга Фреймут в прозрачном платье пришла к дочери в школу

Известная телеведущая показала в Instagram новое фото

Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

Известная украинская ведущая и писательница Ольга Фреймут, которая ранее посетила книжную выставку в Италии, опубликовала в Instagram совместное фото с мужем Владимиром Локотко. В сториз звезда показала, кроме пары снимков, короткое видео, на котором запечатлен зал со столами, где собралась публика светского раута.



INSTAGRAM (@freimutolia) 6 Апр 2019 в 8:57 PDT

"Благочинний Black and White бал у школі PSI, де вчиться Злата. Ми з чоловіком бажаємо Вам гарного настрою", – коротко подписала она кадр.

Фреймут выбрала для выхода в свет длинное черное платье с прозрачным лифом, под которым можно было рассмотреть белье в тон наряда. Образ она дополнила лаковыми туфлями на каблуке и драгоценностями. Владимир одет в черный классический костюм и фиолетовый галстук.

Скриншот: instagram.com/freimutolia

"Чудова пара, дуже схожі один на одного", "Дуже гарна та гармонійна пара", "Счастливые и довольные, это прекрасно!", "Очень красивая пара! Любви вам большой и бесконечной", "Олю, Ви з тих жiнок, яких хочеться назвати – тендiтна,нiжна", "Красивый лук", – пишут подписчики звезды.

Скриншот: instagram.com/freimutolia

Напомним, недавно Ольга Фреймут презентовала новую книгу. Также телеведущая рассказала, как зарождались ее отношения с мужем.

Кроме этого, дочь Фреймут Злата Митчел впервые рассказала о конфликте ее семьи с няней, которая ударила младшего брата девочки. Детали смотрите в нашем сюжете:

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