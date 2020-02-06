Ольга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери: фото

Телеведущая опубликовала архивный черно-белый снимок

Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая на днях рассказала о взаимоотношениях со своим бывшим супругом, впервые показала лицо младшей дочери Евдокии. Отметим, что на данный момент телезвезда состоит в браке с Владимиром Локотко и воспитывает двоих общих детей – сына Валерия, дочь Евдокию, а также Злату от первого гражданского супруга.

Старшая дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл рассказала всю правду о конфликте с няней:

Так, на своей официальной странице в Instagram Ольга Фреймут поделилась с подписчиками черно-белым снимком, на котором держит в руках свою маленькую дочь. Отметим, что Евдокии сейчас уже два года, а на фото – несколько месяцев.

"Моя Евдокия", – лаконично написала Оля Фреймут, сопроводив текст смайлом в виде красного сердечка.

Ольга Фреймут с дочкой Евдокией Фото: instagram.com/freimutolia

Отметим, что Оля Фреймут вышла замуж за генерального директора "Нового канала" Владимира Локотко. В мае 2016 года у супругов родился сын Валерий, а через год – дочь Евдокия. Звезда не охотно публикует фото детей, дабы скрыть их от глаз общества и журналистов.

Напомним, что ранее Ольга Фреймут растрогала признанием о своем коллеге – Сергее Притуле.

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