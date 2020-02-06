Ольга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери: фото
Телеведущая опубликовала архивный черно-белый снимок
Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая на днях рассказала о взаимоотношениях со своим бывшим супругом, впервые показала лицо младшей дочери Евдокии. Отметим, что на данный момент телезвезда состоит в браке с Владимиром Локотко и воспитывает двоих общих детей – сына Валерия, дочь Евдокию, а также Злату от первого гражданского супруга.
Старшая дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл рассказала всю правду о конфликте с няней:
Так, на своей официальной странице в Instagram Ольга Фреймут поделилась с подписчиками черно-белым снимком, на котором держит в руках свою маленькую дочь. Отметим, что Евдокии сейчас уже два года, а на фото – несколько месяцев.
"Моя Евдокия", – лаконично написала Оля Фреймут, сопроводив текст смайлом в виде красного сердечка.
Отметим, что Оля Фреймут вышла замуж за генерального директора "Нового канала" Владимира Локотко. В мае 2016 года у супругов родился сын Валерий, а через год – дочь Евдокия. Звезда не охотно публикует фото детей, дабы скрыть их от глаз общества и журналистов.
Напомним, что ранее Ольга Фреймут растрогала признанием о своем коллеге – Сергее Притуле.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.