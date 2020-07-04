Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ольга Горбачева и Юрий Никитин хотят сыграть третью свадьбу

Сегодня, 11:51

Артистка и продюсер отметили восковую свадьбу

Отношения Ольги Горбачевой и Юрия Никитина похожи на американские горки – они расстались после двух лет брака, а спустя семь снова поженились. Между свадебными церемониями Оля и Юра успели пережить еще несколько ссор и примирений, и родить двоих дочерей.

Недавно Ольга Горбачева призналась, что спасло их брак с Юрием Никитиным. Теперь же их отношения только крепнут.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева
Юрий Никитин и Ольга Горбачева
Фото: instagram.com/gorbachovaolga

30 июня Горбачева и Никитин отметили восковую свадьбу. Пара призналась, что думает о еще одной церемонии бракосочетания, пишет Viva.

"Мы увидели свадебную церемонию, которая проходила под украинские песни Оли: "Кільце", "Шлюб" и "Дерево". Это было так красиво и правильно с энергетической точки зрения, что мы сами захотели повторить обряд в таком же оформлении. А затем Оля показала мне видео, как в львовском ЗАГСе расписывают теперь всех молодоженов под песню "Шлюб". И мы точно решили, что сделаем в ближайшее время такой праздник", – рассказал Юрий Никитин.

Ольга Горбачева поделилась секретом сохранения страсти в отношениях:

Не так давно Оля Горбачева дала совет как изменить свою жизнь к лучшему.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Никак не нарадуюсь": жена MONATIK похвасталась подарком певца на годовщину свадьбы Свадьбы не будет: Соня Плакидюк рассталась с женихом Настя Каменских рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе
свадьба Ольга Горбачева Юрий Никитин
Реклама

Новости партнеров

«Он ждал, когда она умрет»: отец Фриске сделал жуткое признание
«Он ждал, когда она умрет»: отец Фриске сделал жуткое признание
Комаров - счастливчик! Александра Кучеренко похвасталась фигурой
Комаров - счастливчик! Александра Кучеренко похвасталась фигурой
Сєдокова у сміливому купальнику показала свою "верблюжу лапку"
Сєдокова у сміливому купальнику показала свою "верблюжу лапку"
"Коронавирус с поражением 80% легких изменил Бабкину"
"Коронавирус с поражением 80% легких изменил Бабкину"

Популярные статьи

Вчера, 20:35Техно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

Вчера, 15:36Events

Календарь затмений-2020: даты и влияние

Вчера, 14:33Шоу-бизнес

"Афродита": внучка Софии Ротару восхитила идеальной фигурой в купальнике

Вчера, 13:30Психология

Как позаботиться о своем психическом здоровье: пять полезных привычек на каждый день

Вчера, 12:13Стиль

Уроки красоты: учимся рисовать идеальные стрелки

Вчера, 10:02Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям могут отправить принца Джорджа в школу-интернат

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Нимфа под водой: Настя Каменских обнажилась в бассейне

2 июляШоу-бизнес

Холостяк Макс Михайлюк признался, что его сердце занято

2 июляШоу-бизнес

Вся семья в сборе: Рики Мартин с мужем впервые показали всех своих детей на одном фото

2 июляTravel

Куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя

2 июляШоу-бизнес

Супруга Уилла Смита изменяла ему с молодым певцом: неожиданная реакция актера

2 июляFun

Девушка узнала о главной ошибке в резюме: из-за этого она сидела без работы полгода

2 июляTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

1 июляEvents

Гороскоп на 2 июля: кому из знаков зодиака потребуется помощь

1 июляШоу-бизнес

Впервые за долгие годы: Наталья Могилевская кардинально сменила имидж

1 июляШоу-бизнес

В память о принцессе Диане: лучшие наряды женщины с "большим сердцем"

Новости партнеров

Какой была Высоцкая, когда познакомилась с Кончаловским
Какой была Высоцкая, когда познакомилась с Кончаловским
Зачем платить больше? Пять лучших недорогих телевизоров
Зачем платить больше? Пять лучших недорогих телевизоров
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Победительница "Холостяка" показала свою растяжку
Победительница "Холостяка" показала свою растяжку
"Холостяк-10" Макс Михайлюк обнародовал тайную переписку
"Холостяк-10" Макс Михайлюк обнародовал тайную переписку
Растет копией папы? Ани Лорак показала свежее фото дочери
Растет копией папы? Ани Лорак показала свежее фото дочери
Хотите дожить до старости? Ешьте пять зеленых суперфудов
Хотите дожить до старости? Ешьте пять зеленых суперфудов
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять