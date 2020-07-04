Ольга Горбачева и Юрий Никитин хотят сыграть третью свадьбу

Артистка и продюсер отметили восковую свадьбу

Отношения Ольги Горбачевой и Юрия Никитина похожи на американские горки – они расстались после двух лет брака, а спустя семь снова поженились. Между свадебными церемониями Оля и Юра успели пережить еще несколько ссор и примирений, и родить двоих дочерей.

Недавно Ольга Горбачева призналась, что спасло их брак с Юрием Никитиным. Теперь же их отношения только крепнут.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева Фото: instagram.com/gorbachovaolga

30 июня Горбачева и Никитин отметили восковую свадьбу. Пара призналась, что думает о еще одной церемонии бракосочетания, пишет Viva.

"Мы увидели свадебную церемонию, которая проходила под украинские песни Оли: "Кільце", "Шлюб" и "Дерево". Это было так красиво и правильно с энергетической точки зрения, что мы сами захотели повторить обряд в таком же оформлении. А затем Оля показала мне видео, как в львовском ЗАГСе расписывают теперь всех молодоженов под песню "Шлюб". И мы точно решили, что сделаем в ближайшее время такой праздник", – рассказал Юрий Никитин.

Ольга Горбачева поделилась секретом сохранения страсти в отношениях:

Не так давно Оля Горбачева дала совет как изменить свою жизнь к лучшему.

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