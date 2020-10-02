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Ольга Горбачева о первой брачной ночи: "Если бы я тогда знала, что знаю сейчас, мы бы не развелись"

Сегодня, 11:51

Артистка-ментор призналась, что была неопытной во время интимной связи с мужем

Артистка-ментор Ольга Горбачева рассказала, как прошла ее первая брачная ночь со знаменитым продюсером Юрием Никитиным.

Подробностями певица поделилась с программой "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" на съемках своего нового клипа на песню-аффирмацию "Кольцо".

Ольга призналась, что ее неопытность во время первого секса с мужем и стала в свое время причиной их развода.

"Если бы я, когда была моя первая брачная ночь, знала все, что я знаю сейчас, то мы бы никогда не расстались с моим мужем. Потому что он знал, что такую невесту больше не найдет. И только сейчас, уже после 22 лет супружеской жизни, он мне говорит: "Вообще-то у меня с тобой каждый раз, как в первый". Я думаю, что это большой комплимент для женщины", – поделилась Ольга.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева
Юрий Никитин и Ольга Горбачева
Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Ольга уверяет, что каждой женщине следует сначала найти гармонию с самой собой. Тогда и мужчина рядом станет настоящим супергероем, и начнет творить чудеса.

"И сейчас учу женщин как быть хозяйками, любовницами, звездами, женами, музами, душами. И себе тоже еще уделять внимание", – рассказала Горбачева.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин познакомились в 1998 году. В 2007 году пара поженилась, а спустя два года подала на развод. В 2011 году они снова начали встречаться, в 2013-м – снова поженились.

Напомним, невеста Владимира Остапчука рассказала о походах в секс-шоп. Ранее мы сообщали, что Ольга Горбачева и Юрий Никитин хотят сыграть третью свадьбу.

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