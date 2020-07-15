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Ольга Куриленко блеснула стройной фигурой в бикини во время падлсерфинга: фото

Сегодня, 09:00

Знаменитость проводит июльские дни в Мексике

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая показала себя без макияжа на яхте во время отдыха, продолжает свой летний отпуск. Звезда фильма о Джеймсе Бонде переболела коронавирусом и теперь наслаждается активным отдыхом в Мексике.

В Instagram-аккаунте знаменитости появились фотографии, на которых она запечатлена на доске для серфинга. Новые снимки вызвали бурные обсуждения и комплименты со стороны поклонников – Ольга Куриленко выглядела блестяще в черном бикини.

Смотрите в сюжете, как Ольга Куриленко стала жертвой коронавируса:

"Девушка Бонда" занялась падлбордингом. Это относительно новый вид спорта, который быстро набирает популярность, ведь является альтернативой тренировкам в спортивном зале. Падлбординг похож на виндсерфинг и серфинг – человек перемещается на доске для серфинга стоя с помощью весла, лежа или же сидя, с помощью движений рук по воде.

"Мое новое хобби", – написала Ольга Куриленко.

A post shared by Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) on

Недавно Ольга Куриленко оказалась в центре скандала из-за неожиданного высказывания. "Я не украинка", – заявила Ольга и объявила результаты теста на ДНК.

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