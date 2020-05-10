Ольга Куриленко резко ответила на скандал вокруг ее национальности

Обвинения в Сети актриса считает надуманными

Накануне 9 мая Ольга Куриленко опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем победы. Однако эта публикация привлекла внимание некоторых пользователей Сети, вступивших в спор с актрисой украинского происхождения. В итоге Куриленко заявила: она не украинка.

Актриса Ольга Куриленко Фото: AFP

Голливудская звезда возмутилась реакцией ее поклонников и уже на следующий день опубликовала новый пост, в котором попыталась закрыть резонансную тему.

"Последний раз напишу и больше никому отвечать не буду, у меня нет времени для Инстаграма. Во-первых: научитесь читать. Когда написано поздравление, оно подразумевает только то, о чем говорит, и ничего больше! Все эти дискуссии, которые вы внизу развили, и содержание, которое вы предоставляете моим словам – это ваши выдумки. Ничего, в чем вы меня обвиняете, я не говорила. Вы не найдете в моих сообщениях ни слова о том, что я не люблю Украину, ни слова о том, что я от нее отказываюсь, ни слова о том, что я не люблю украинцев, ни слова о настоящем конфликте Украины с Россией (о чем здесь вообще речь не шла), ни слова о коммунизме и так далее", – заявила Ольга Куриленко.

INSTAGRAM

Она добавила, что ей все равно, какая кровь течет в ней, потому что она не расистка, а если у людей возникает ненависть к ней только потому, что в ее венах нет украинской крови, то это многое говорит о них самих.

"Ненависть к людям из-за их этнического происхождения называется расизмом. И в цивилизованном мире, насколько я знаю, расизм преследуется", – подытожила звезда.

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