Ольга Куриленко, Том Хэнкс, жена Трюдо: кто из знаменитостей заразился коронавирусом

В число зараженных попали актеры и политики

Коронавирус не щадит никого. Болезнью заразились тысячи людей по всему миру, в числе которых известные личности, политики, актеры и другие деятели искусства. А вот Леди Гага хотя и не больна, но заперлась дома на карантин, чтобы не рисковать жизнью.

Знаменитости призывают не забывать о гигиене во время коронавируса, мыть руки, заботиться о себе и близких. В этом материале Сегодня.Lifestyle рассказывает, кто из селебрити заболел коронавирусом.

Ольга Куриленко, Том Хэнкс, Софи Грегуар-Трюдо Фото: Getty Images, AFP

Том Хэнкс

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита во время путешествия в Австралии заразились коронавирусом нового типа. Об этом актер написал на своей странице в Instagram.

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"Сначала мы почувствовали себя немного уставшими, как будто у нас появилась простуда и боль в теле. У Риты возник озноб, который то появлялся, то исчезал. Невысокая температура тоже", – написал актер.

Ольга Куриленко

Актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко также призналась, что находится в изоляции из-за коронавируса.

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"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!" – написала Ольга в Instagram.

Софи Грегуар-Трюдо

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо находится на карантине. Об этом написал сам Трюдо в Twitter. "К сожалению, результаты теста Софи на COVID-19 положительные. Она будет находиться в карантине. У нее сохраняются легкие симптомы, она заботится о себе и будет следовать советам нашего врача", – рассказал премьер Канады.

Микель Артета

Главный тренер лондонского ФК "Арсенал" сообщил на сайте клуба, что сдал тест на коронавирус "после того, как почувствовал себя плохо". Положительный результат Микель Артета получил 12 марта. "Я вновь буду работать, как только мне позволят", – отметил он.

Позднее тренер написал в своем Instagram, что чувствует себя сносно и поблагодарил подписчиков за поддержку.

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Лучиан Грейндж

Глава корпорации Universal Music Group Лучиан Грейндж накануне был доставлен в медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. По информации издания Variety, тест на выявление коронавируса у Лучиана Грейнджа оказался положительным. Он же пока не комментирует информацию.

Бегония Гомес

У жены премьер-министра Испании также обнаружили коронавирус. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе правительства. Отмечается, что Бегония Гомес чувствует себя хорошо, и находится в правительственной резиденции вместе с мужем.

Руди Гобер

У французского баскетболиста команды "Юта Джаз" обнаружили коронавирус. Примечательно, что за несколько дней до этого спортсмен на пресс-конференции высмеял панику, связанную с эпидемий, и потрогал все микрофоны, лежавшие перед ним.

"Хочу поблагодарить всех за поддержку и положительную энергию. Я чувствую себя лучше с каждым днем. Хочу напомнить вам, что необходимо регулярно мыть руки с мылом и стараться не трогать своё лицо, глаза и нос. Разумеется, старайтесь избегать контактов с другими людьми", – обратился Гобер к своим поклонникам в Twitter.

Ранее мы писали, что Хайди Клум и Том Каулитц сдали тест на коронавирус и ждут результата на карантине.

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