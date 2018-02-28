Ольга Куриленко в прозрачной юбке сходила на показ Dior

27 февраля в Париже стартовала Неделя моды. Показ коллекции Марии Грации Кьюри для Дома Dior сезона осень-зима 2018/19 прошел в одном из исторических залов Музея Родена, где собралось немало гостей.

Специально для шоу здание в саду музея Родена превратилось в огромный архив революции 1968 года. Стены и подиум были обклеены вырезками из газет с лозунгами, обложками журналов.

Среди звездных гостей показа – Ольга Куриленко, Рианна, Лола Ле Ланн, Лотти Мосс, Кара Делевинь.

Актриса Ольга Куриленко продемонстрировала стильный образ. Куриленко пришла на модное шоу в прозрачной юбке от Dior со стразами и свитере. Свой наряд актриса дополнила лаковыми лодочками, а волосы собрала в высокий пучок.

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

В числе обвинивших в домогательствах Харви Вайнштейна оказалась и Ольга Куриленко. Актриса рассказала, что в свое время и она столкнулась с неприличным поведением продюсера.В 2015 году Ольга стала мамой. Журналисту и актеру из Лондона Максу Беницу Куриленко подарила сына Александра Марка Горацио.