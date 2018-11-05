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Ольга Сумская без макияжа показала свою прогулку по осеннему лесу

Звезда насладилась осенью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30
Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская, которая снялась в новом клипе Олега Винника, в свободное от съемок время отправилась прогуляться по лесу. Звезда настолько была впечатлена красотой осенней природы, что рассказала об этом фанатам.

На странице в Instagram знаменитость выложила ряд фотографий, где предстает без макияжа.

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Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Улыбчивая Сумская раскидывала листья, а также позировала, стоя за деревом.

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Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

"Осенние цвета… сплошное наслаждение", "Осенние портреты без фильтов", – так прокомментировала фотографии Ольга.

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Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Восторженные естественной красотой кумира поклонники актрисы оставили под ее изображениями следующие комментарии: "Красавица", "Вы прекрасны", "Изумительно, дама без времени".

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Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, недавно Ольга Сумская поделилась своими тремя бьюти-процедурами. Актриса рассказала, как ухаживает за кожей. Ольга предлагает устроить контрастный душ своему лицу, снимать макияж маслами и наносить маски дома. Актриса советует – никогда не забывать о себе, быть красивыми, привлекательными и игривыми. Всегда сохранять женственность, ведь она прекрасна в любом возрасте.

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Источник: "Сегодня"
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