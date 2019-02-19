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Ольга Сумская и Ада Роговцева снялись в клипе знаменитого певца

Знаменитые актрисы появятся в видеоработе Винника на песню "Роксолана"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Ольга Сумская и Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
Ольга Сумская и Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

На прошлой неделе состоялась грандиозная премьера поп-рок версии одного из ранних хитов Олега Винника "Роксолана", одновременно с которой артист анонсировал выход нового клипа на данную композицию. А уже сегодня певец делится первыми подробностями видеоработы.

В съемках видео, режиссером которого выступила Елена Винярская, а автором сценария продюсер Александр Горбенко, приняли участие профессиональные актеры. Среди них – легендарные звезды театра и кино Ольга Сумская и Ада Роговцева.

Ада Роговцева Фото: Фото: Информ-UA

- Мы очень кропотливо отбирали героев, среди которых есть легенды, артисты с большой буквы. Я счастлив, что нас свела судьба, с уважением отношусь к людям, которые не раздумывая ни минуту согласились поучаствовать в нашей истории, – говорит о новом клипе Олег Винник.

Ольга Сумская и Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Одна из величайших актрис современности Ада Роговцева предстанет в видео в привычной для себя роли – матери.

Отнюдь не случайно появление в клипе Ольги Сумской. Сколько бы раз не экранизировали историю знаменитой украинки в Османской империи, именно Сумскую отождествляют с Роксоланой. Поэтому вопросов не возникло, кто бы мог ее воплотить.

"Я знаю, что Олег давно написал песню о Роксолане. Считаю, что она станет одной из самых любимых у украинцев. Собственно, весь репертуар Винника сегодня поют все. Но данная композиция – особенная. Она глубокая, содержательная, драматическая и поэтому, актуальная, – отмечает актриса. – Я с большим удовольствием приняла участие в съемке", – говорит Ольга.

Ранее Олег Винник рассказал о мюзикле, в котором ему не удалось сыграть. Напомним, Олег Винник исполнил фрагмент песни "Вовчиця" на немецком языке.

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Источник: Сегодня
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