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Ольга Сумская и ее семья переболели коронавирусом – подробности

Сегодня, 18:58

Актриса назвала симптомы болезни, которые у нее возникли

Известная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что переболела коронавирусом. Об этом она сообщила в интервью "Фактам".

Артистка сказала, что узнала о болезни уже после выздоровления. Один из тестов показал наличие антител COVID-19, которые свидетельствуют о том, что организм поборол инфекцию. Ольга думает, что перенесла болезнь на гастролях.

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Сумская вспоминает, что в начале лета у нее был насморк и обоняние пропало на две недели. Подобные симптомы были и ее мужа Виталия Борисюка, и у дочери Анны.

Получается, болезнь у артистки прошла в легкой форме, и она перенесла ее на ногах. Сама Сумская отмечает, что многие актеры уже столкнулись с этим недугом. Ольга уверенна, что все переболеют коронавирусом в разных формах.

Звезда остается бдительной, когда принимает участие в телепроектах. "Конечно, я ношу маску, дезинфицирую все, что меня окружает. В поезде обрабатываю даже постельное белье. Сама покупаю спирт и наливаю в бутылочки, которыми пользуюсь постоянно для дезинфекции", – поделилась Ольга.

Ранее Ольга Сумская вернулась на "Танці з зірками" спустя 14 лет и исполнила босоногий модерн. Также Ольга Сумская рассказала о драме в семье: "До сих пор не видела внука".

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