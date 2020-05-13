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Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем Паперным: "Это был ад"

Ночью актриса взяла дочь и переехала к Виталию Борисюку

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:55

Украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно во второй раз стала бабушкой, во время прямого эфира с Олей Поляковой назвала главную причину расставания со своим первым супругом – Евгением Паперным. Напомним, что мужчина был старше на 16 лет, вместе они воспитывали дочь Антонину и прожили в браке 4,5 года. Но Ольга встретила в театре молодого мужчину Виталия Борисюка, за которого в последствии вышла замуж.

Сумская не скрывает, что влюбилась в Виталия, будучи в браке с первым супругом. Их расставание было тяжелое, но не только новая любовь актрисы стала причиной развод – Паперный злоупотреблял алкоголем. На этой почве они часто ругались.

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

"У меня был бурный роман, когда я рассталась с первым мужем. Когда я поняла, что мне с ним хорошо, прошло чувство вины. Я плакала поначалу, у меня было такое состояние – что я делаю? Но он не оценил тот божий дар, который был в его руках, в его сердце. Человек немного злоупотреблял. Я сказала ему, что ухожу, а он: "Я отпускаю тебя". Я ночью взяла Тоню и поехала к Виталику", – вспоминает Ольга.

По словам артистки, она сейчас счастлива, ведь прожила с любимым супругом 24 года в браке: "Мы сохранили это чувство. Сколько было ухажеров, и миллионеров, которые присылали самолеты, роскошные букеты и бриллианты. Мой муж боролся за меня неистово".

Актриса Ольга Сумская со вторым мужем Виталием Борисюком
Актриса Ольга Сумская со вторым мужем Виталием Борисюком
Фото: instagram.com/olgasumska

Сумская также вспомнила ночь, когда Борисюк явился к ней в квартиру, где она жила с первым мужем и маленькой дочкой. По ее словам, страсти кипели на "200 градусов".

Ольга Сумская второй раз стала бабушкой. Детали в сюжете:

"Мы с Евгением в двухкомнатной квартире, Тоня была маленькой, а он звонит в дверь в четыре часа утра. Женя открывает, стоит Борисюк и говорит ему: "Значит так, иди с дороги". И тут Женя хватает топор и кричит: "Порублю, бл*дей". Это был ад. Потом все эти выяснения отношений в театре... Страсти кипели на 200 градусов", – рассказала Ольга.

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Ранее мы рассказывали, что Ольга Сумская усыпала Сеть архивными фото с сестрой Натальей.

Кроме того, актриса призналась, что они с Виталием Борисюком изменяли друг другу. Оказывается, семейная жизнь звездной пары не всегда была безоблачной.

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