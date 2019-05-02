Ольга Сумская опубликовала архивные фото с мамой

Поклонники актрисы написали ей сотни комплиментов

Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

Знаменитая украинская актриса театра и кино Ольга Сумская на своей странице в Instagram поделилась черно-белыми фото со своей мамой Анной Ивановной Сумской.

"Мое 1 мая! Вместе с мамой, Анной Ивановной! Запорожье", – подписала архивные снимки Сумская.

Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

В комментариях под фото у Ольги поинтересовались, кто же делал эти снимки, ведь хорошие фотоаппараты в то время были редкостью. "Фото робив тато. У нього була своя фото-студія і два класних фотоапарати!", – призналась Сумская.

Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

Также Ольга призналась, что на снимках ей приблизительно 7-8 лет. "Какие милые, добрые и такие беззащитно откровенные фотографии, я в восторге! Столько эмоций в моем сердце, ностальгия", "Милое фото. Старые фотографии очень впечатляют и есть о чем вспомнить", "Вы очень красивая женщина! Плюс интеллигентная, простая, элегантная и с отличным вкусом!", – пишут поклонники Ольги в комментариях под фото.

Напомним, Ольга Сумская очаровала снимками с 17-летней дочерью-красавицей.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская поразила роскошным платьем на красной дорожке.

О своей маленькой внучке, об отношениях с первым мужем и о магии театра Ольга Сумская рассказала в видеосюжете ниже:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram