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Ольга Сумская откровенно рассказала об отношениях с мужем

Актриса призналась, что своему мужу прощает все

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Фото: instagram.com/olgasumska

В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", актриса Ольга Сумская откровенно рассказала об отношениях с мужем Виталием Борисюком.

Смотрите полное интервью с Ольгой Сумской:

Журналисты программы "Ранок з Україною" побывали на съемках нового сериала "Возвращение" телеканала "Украина", где пообщались со звездой украинского кино Ольгой Сумской. Мужчины известной актрисы – люди творческих профессий, и бывший, и нынешний. Евгений Васильевич Паперный гордится, что до сих пор остается в статусе первого мужа актрисы. Ольга Сумская признается – её нынешний супруг актер Виталий Борисюк не слишком любит, когда она вспоминает бывшего избранника. Поэтому она говорит только о настоящем.

"Виталик еще какой красавчик! Недавно я выложила в Instagram его невероятное исполнение одной итальянской песни – Боже, что началось! Я никогда не читала такого количества признаний в любви, женщины его просто подняли до небес. Конечно, мне было и приятно, и немножко, знаете, ревность в сердце начала разгораться", – поделилась Ольга Сумская в программе "Ранок з Україною".

А вот насчет скандалов – такого в звездной семье почти не бывает. Ольга Сумская признается, что Виталий Борисюк – это пример прекрасного мужа и отца.

"Ну таких, чтобы слишком громких скандалов у нас не было. И Боже упаси, он никогда не поднимал на меня руку, а это самое важное для женщины! Он уважает меня, как женщину, он очень заботливый, он прекрасный отец, хозяин! Я могу положиться на него абсолютно во всем", – признается актриса.

Ольга Сумская с мужем и младшей дочерью
Ольга Сумская с мужем и младшей дочерью
Фото: instagram.com/olgasumska

И что бы ни случилось, Ольга все может простить своему любимому мужчине, ведь несмотря на длительную супружескую жизнь, они до сих пор остаются такими, какими были в начале отношений. Но все же есть один момент, который сильно раздражает артистку в ее мужчине.

"Я все ему прощаю. С годами мы остаемся родными людьми. Мне очень нравится его улыбка, походка, тембр голоса. И сексуальность сохраняется, она никуда не теряется. Если ты по-настоящему любишь, то с каждым годом это чувство становится более глубоким, – комментирует Ольга Сумская в эфире канала "Украина". – Я вообще не ревнивая. Больше так, честно говоря, потому что он очень сдержанный – никогда не показывает настоящих чувств по этому поводу. И меня это очень раздражает, просто выводит из себя! Но часто, когда ко мне подходят молодые поклонники, я замечаю огонек ревности в его глазах".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Напомним, Ольга Сумская призналась, что лишилась роли из-за отказа от близкого общения с режиссером.

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