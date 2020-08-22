Ольга Сумская отмечает день рождения: фото украинской актрисы в молодости

Смотрите, как народная артистка выглядела в молодости

Украинская актриса Ольга Сумская 22 августа отмечает свой день рождения. Сегодня кинозвезде исполняется 54 года.

В своем возрасте Сумская выглядит потрясающе, а порой ее даже путают со старшей дочерью Антониной. Сегодня.Lifestyle собрали подборку фото Ольги Сумской, чтобы показать, как народная любимица выглядела в молодости.

Биография Ольги Сумской

Ольга Сумская – украинская актриса и телеведущая. Выросла будущая звезда в семье актеров в городе Львове. Родители служили в драматическом театре имени Ивана Франко и постоянно пропадали на работе. Ольга росла не одна, а вместе со старшей сестрой Натальей. Сестры часто бывали в театре и почти все детство провели за кулисами. Это определило их будущее – обе выбрали актерскую профессию.

Впервые Ольга сыграла маленькую роль в спектакле "Дженни Герхардт", когда ей было всего 5 лет. А на экранах девушка появилась, когда ей исполнилось 17. В "Вечерах на хуторе близ Диканьки" ей досталось сразу 3 роли: Музы, Сотниковны и Панночки.

Сумская-младшая видела свое будущее связанным лишь с профессией актрисы. Поэтому поступила в Киевский институт театрального искусства. В 1987-м она была принята в труппу театра русской драмы имени Леси Украинки.

Ольга Сумская в молодости Фото: instagram.com/olgasumska Ольга Сумская в молодости Фото: instagram.com/olgasumska Ольга Сумская в молодости Фото: instagram.com/olgasumska Ольга Сумская в молодости Фото: instagram.com/olgasumska Ольга Сумская в молодости Фото: instagram.com/olgasumska Ольга Сумская в молодости Фото: instagram.com/olgasumska 1/6

Популярность на телевидении актриса получила благодаря роли Роксоланы в одноименном сериале и в двух продолжениях – "Любимая жена халифа" и "Владычица империи". Сейчас актриса весьма востребована в современном украинском кинематографе.

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