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Ольга Сумская показала, где и с кем празднует 54-летие

Сегодня, 12:07

Актриса вместе с мужем и младшей дочерью отправилась в Египет

Сегодня, 22 августа, Ольга Сумская отмечает свой день рождения. Мы уже вспоминали, как менялась внешность артистки с годами, а сейчас стало известно, где и с кем Сумская празднует 54-летие.

Накануне Ольга Сумская вместе со своим мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной отправилась в Египет. Об этом народная артистка сообщила на своей странице в Instagram.

В день рождения Ольга Вячеславовна разместила видео, в котором показала свое праздничное утро. В коротком ролике она и ее супруг в белых халатах стоят у окна в номере отеля. Актриса похвасталась видом из окна, а также продемонстрировала, как выглядит без макияжа.

INSTAGRAM

"Доброе утро! Happy Birthday to Me! Начинаем праздновать в фантастическом месте. Красное море, наконец! Это счастье", – подписала свой пост Ольга.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Фото: instagram.com/olgasumska/

В комментариях подписчики знаменитости принялись поздравлять ее с днем рождения. "Спасибо что вы есть! Пример! Вдохновительница! Королева!", "З днем народження, неймовірна", "С Днем рождения, самая светлая и добрая женщина", – пишут поклонники Ольги Сумской.

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О том, как Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой, смотрите в ролике:

Напомним, что недавно Ольга Сумская удалила свою фирменную родинку на лице.

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