Ольга Сумская призналась, что лишилась роли из-за отказа от близкого общения с режиссером

Режиссер пригласил актрису к себе домой, но получил отказ

Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

В эксклюзивном интервью журналистам "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" актриса Ольга Сумская откровенно рассказала, как ее внешность стала помехой карьере.

Узнайте в видео, что Ольга Сумская не сможет простить своему мужу:

Актриса Ольга Сумская прокомментировала ситуацию с Харви Вайнштейном и рассказала о своем собственном опыте.

"Женщина, собственно, сама выбирает: быть с этим человеком или нет и нужен ли ей этот шаг. Потому что кому-то это удалось – кто-то использовал такие тандемы и знакомства в пользу своей профессии", – комментирует Ольга Сумская.

Ольга Сумская знает, о чем говорит! Ведь и сама потеряла не одну роль из-за своих принципов.

"Был один режиссер, который просто намекал и предлагал, скажем, пойти с ним на кофе куда-то, приглашал к себе домой. Я отказала, и после этого он просто меня убрал из картины, – признается Ольга Сумская в программе "Ранок з Україною". – Я была утверждена, а потом меня поставили перед фактом, что взяли другую актрису".

Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

Но на самом деле актрису не просто убрали из картины, режиссер пошел в наступление и распространил об Ольге ложные оскорбительные слухи.

"Ужасно, ужасно! Помню, он начал сплетничать, рассказывать своим коллегам режиссерам и директору студии, что актрису Сумскую не надо приглашать, ведь она такая-сякая. Дезинформировал всех по поводу моих актерских способностей, а это самое болезненное, что может быть для актера", – поделилась Ольга Сумская.

Ольга говорит – уже и не помнит, какой это был проект, и как звали режиссера – с ним она больше так и не виделась. И менее популярной из-за того случая не стала.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

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