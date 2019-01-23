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Ольга Сумская рассказала, что ее пугает

Актриса обеспокоена острой социальной проблемой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:18
Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Известная актриса Ольга Сумская, которая вместе с Лилией Ребрик провела прямой эфир программы "Ранок з Україною" (выходит на канале "Украина" по будням в 6:30) рассказала о том, что ее больше всего беспокоит.

Вместе с ведущей канала "Украина" Лилей Ребрик актриса Ольга Сумская обсуждала актуальные новости и делилась своими мыслями по поводу того, что происходит в Украине. В частности, Ольга прокомментировала свое отношение к принятому на днях закону, который касается вопросов противодействия буллингу. В документе впервые дано определение понятию "буллинг" и прописаны пути противодействия этому явлению с целью защиты детей, которые сталкиваются с жестоким обращением со стороны сверстников или воспитателей учебных заведений.

Лилия Ребрик и Ольга Сумская Фото: телеканал "Украина"

Оказывается, известная актриса серьезно обеспокоена масштабами проблемы, которая существует в обществе.

"Детская жестокость ужасна! У меня ребенок-подросток, 16 лет, и я очень переживаю за это. Вспомните, на днях стало известно о том, как дети жестоко побили мужчину. На его месте мог оказаться каждый. Поэтому я считаю, что принятие таких законов – нормально и необходимо для защиты детей", – сказала Ольга Сумская в эфире "Ранку з Україною".

Также звездная гостья выразила надежду на то, что подобные меры приведут к важным изменениям, и будет больше поводов говорить не о плохих вещах, а радоваться позитивным новостям.

Ранее Ольга Сумская побывала на допремьерном показе фильма "Исчезновение".

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Источник: Сегодня
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