Ольга Сумская рассказала о сложных отношениях с сестрой-актрисой

Многие считают, что старшая сестра звезды обладает талантом, а сама Ольга – лишь красотой

53-летняя украинская актриса Ольга Сумская в откровенном интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" призналась, что довольно редко общается со своей сестрой Натальей. Более того, артистка прокомментировала слухи о том, что ее старшая сестра обладает талантом, а Ольга – лишь красотой.

"В каждой семье какие-то могут быть, скажем, такие эпизоды и эмоции. Люди видели во время репетиций, как мы бурно могли выяснять отношения, возможно, это так. Просто из-за нехватки времени мы сегодня не так близки.

В кулуарах давно ходят разговоры о том, что Наталья всегда была более талантливой актрисой, в отличие от младшей Оли, которая восхищала публику своей невероятной красотой. Оскорбляет ли это Сумскую-младшую?

Ольга и Наталья Сумские Фото: instagram.com/olgasumska

"Я тоже наблюдаю такие фразы. У каждого свои симпатии, возможно, это фразы тех, кто любит больше творчество Натальи Вячеславовны, и она сегодня переживает просто взлет своей карьеры в театре имени Ивана Франко. Она играет желанные роли, это бестселлеры украинского театра, не каждая актриса сможет. Поэтому все эти сплетни, слухи, они на нас не влияют, поверьте. Это наша жизнь, и мы ценим каждый свой опыт, как в театре, так и в кино", – говорит Ольга.

Ранее мы также писали, что Ольга Сумская призналась, что лишилась роли из-за отказа от близкого общения с режиссером.

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